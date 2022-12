Längere Nutzungszyklen als Gegenmassnahme

"Als letzten Ausweg können wir uns vorstellen, dass die Fluggesellschaften die Nutzungszyklen verlängern", sagt Sunny Xi, ein leitender Angestellter bei der Beratungsfirma Oliver Wyman in Singapur. Die Fluggesellschaften in Asien planen ihre Flotten traditionell in 12-Jahres-Zyklen, was niedriger ist als in den meisten anderen Regionen. Aber im Zuge der Umstrukturierungen, die die Fluggesellschaften in den letzten Jahren durchlaufen haben, "haben mehrere Fluggesellschaften ihre Flottennutzung verlängert und könnten dies auch in Zukunft tun", sagte er.