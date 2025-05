An diesem Mittwoch nun ist es wieder so weit: 133 Männer in Rot entscheiden darüber, wer der 267. Pontifex in zwei Jahrtausenden Kirchengeschichte wird. Und bevor die Welt ihn kennenlernt, werden vom Balkon des Petersdoms wieder zwei berühmte Wörter auf Latein zu hören sein: Habemus Papam, wir haben einen Papst. Dann tritt der neue Mann in Weiss heraus.