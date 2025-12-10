Noch nicht rechtlich bindend

Die Schweiz muss für ein rechtlich verbindliches Handelsabkommens mit den USA laut Parmelin nun guten Willen zeigen. Weitere Forderungen aus Washington schloss er nicht aus. Das bisher Vereinbarte sei rechtlich nicht bindend sei, räumte er ein. Neue Forderungen könne es in einem Verhandlungsprozess immer geben.