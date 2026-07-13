Die neuen Rechte für Fluggäste in der EU nehmen am Montag absehbar die letzte Hürde vor der Umsetzung. Dann billigen voraussichtlich Minister der EU-Staaten die Änderung, mit der unter anderem Familien und Menschen mit Behinderung neue Rechte bekommen. Das Europaparlament hat bereits zugestimmt. Die neuen Regeln gelten voraussichtlich ab Mitte 2027.