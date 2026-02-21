SP und Grüne fordern Austritt

SP und Grüne lehnen die Modernisierung des ECT ebenfalls ab, gehen aber noch weiter: Beide Parteien fordern den Austritt der Schweiz aus dem Abkommen. Der Vertrag sei unvereinbar mit den Klimazielen. Er gefährde eine wirksame Klimapolitik, da er es Unternehmen erlaube, Staaten wegen des Ausstiegs aus fossilen Energien auf Schadenersatz in Milliardenhöhe zu verklagen.