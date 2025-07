Die «Amerika Partei»

America Party - so soll die neue Partei heissen, kündigte der Tesla -Boss auf seiner Plattform X an. Musk schrieb, die neue Partei werde den US-Bürgern «ihre Freiheit zurückgeben». Er kritisierte: «Wenn es darum geht, das Land durch Verschwendung und Bestechung in den Bankrott zu treiben, dann leben wir in einem Einparteiensystem, nicht in einer Demokratie.»