Dass die Dienstleistungen der Post vermehrt online genutzt werden, zeigte sich auch in den Downloads der Post-App. Waren es 2019 noch zwei Millionen Downloads, so verdoppelte sich diese Zahl bis Ende 2024. Aktuell verzeichnet die App 4,7 Millionen Downloads, wie die Post schrieb. Die Umstrukturierungen würden deshalb dem Kundenbedürfnis dienen.