Das erwirtschaftete Betriebsergebnis lag mit 401 Millionen Franken um 78 Millionen über jenem des Vorjahres, teilte die Post am Donnerstag mit. Effizienzprogramme in den letzten vier Jahren hätten dabei geholfen, Kosten zu senken und das Ergebnis zu stabilisieren, lässt sich Finanzchef Alex Glanzmann in der Mitteilung zitieren.