Neuer CEO vor dem Sommer

Die Post will sich zukünftig noch stärker auf die Bedürfnisse ihrer Kunden fokussieren. «Warum sollten wir eine erfolgreiche Strategie abändern?», so Levrat. Ein wichtiger Bestandteil davon ist die Digitalisierung. Der Trend zu digitalen Dienstleistungen nehme zu. So habe etwa der Zahlungsverkehr am Schalter um elf Prozent abgenommen.