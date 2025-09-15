Mit 30 zu 13 Stimmen und mit 2 Enthaltungen lehnte der Ständerat am Montag ein Eintreten auf die Vorlage ab, von der zuvor schon der Nationalrat nichts hatte wissen wollen. Die meisten Ja-Stimmen kam von SP- und Grünen-Vertretern. Damit ist der von den Räten verlangte und 2021 vom Bundesrat präsentierte Gesetzesentwurf vom Tisch.