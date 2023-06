Das Potenzial generativer KI

Seit der Vorstellung von ChatGPT im November 2022 überschlagen sich in diesem Bereich die Ereignisse. Fast täglich stellen Unternehmen neue KI-Anwendungen vor. Dabei liefern sich vor allem der ChatGPT-Entwickler OpenAI, an dem Microsoft beteiligt ist, und der Internet-Konzern Google ein Wettrennen um die technologische Führung. Den Analysten der Investmentbank Goldman Sachs zufolge könnten allein in den USA die Investitionen in KI bis zum Jahr 2030 ein Prozent der dortigen jährlichen Wirtschaftskraft erreichen. Auf Basis der Prognose der Denkfabrik Lowy Institut für das US-Bruttoinlandsprodukt zu diesem Zeitpunkt wären das 287 Milliarden Dollar.