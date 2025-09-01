Konkret seien in 16 IC-Doppelstockwagen in jüngerer Vergangenheit je 5 zusätzliche Veloplätze eingebaut worden, schrieb die Medienstelle weiter. Bis Ende 2027 sollen zudem in 75 einstöckigen Intercity-Steuerwagen 375 zusätzliche Veloplätze geschaffen werden. «Wir erweitern also das Angebot in unseren Zügen um 560 Veloplätze», das entspreche 5 bis 7 zusätzlichen Plätzen in über 100 Wagen.