Die Schweizer Detailhändler Coop und Migros verkaufen Datenpakete basierend auf dem Verhalten ihrer Kundschaft. Die Markenindustrie nutzt die Daten, um herauszufinden, wer was warum kauft, wie die «NZZ am Sonntag» schrieb. Coop habe vor einem Jahr ein Tool lanciert, mit dem Kundendaten analysiert werden können. Migros besitzt kein solches Tool. Sie gebe Informationen aber Lieferanten weiter, damit diese eine Datenanalyse über ihr Sortiment erstellen können. Beide Unternehmen betonten, dass sie nur anonymisierte Daten und keine Informationen über Einzelpersonen weitergeben. Ein Datenschutzexperte des Schweizerischen Konsumentenschutzes stellte die Anonymität in Frage.