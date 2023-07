In der Schweiz hat sich vor den Sommerferien keine starke Flugscham gezeigt. 60 Prozent der Befragten zeigten kein schlechtes Gewissen, wenn sie in den Flieger steigen. Zu diesem Schluss kam eine repräsentative Umfrage von Tamedia und "20 Minuten" in Zusammenarbeit mit dem Institut Leewas. 18- bis 34-Jährige gaben am häufigsten an, für die Ferien das Flugzeug zu nutzen. In einer vergleichbaren Umfrage in Deutschland bekundeten die Hälfte der Befragten ein schlechtes Gewissen bei Flugreisen. Umweltpsychologin Cathérine Hartmann verglich in der "SonntagsZeitung" und "Le Matin Dimanche" das Verhalten mit dem Rauchen: Die Befragten wüssten zwar, dass es schädlich sei, machten es aber trotzdem.