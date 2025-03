«SonntagsZeitung» / «Le Matin Dimanche» / «NZZ am Sonntag»:

Der abtretende Armeechef Thomas Süssli ist laut Medienberichten im vergangenen Spätsommer im Fokus einer Administrativuntersuchung gestanden. Die von Verteidigungsministerin Viola Amherd in Auftrag gegebene Untersuchung entlastete Süssli, wie die «SonntagsZeitung», «Le Matin Dimanche» und die «NZZ am Sonntag» schrieben. Konkret sei es um die Herausgabe von Dokumenten zum Sparplan der Armee gegangen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter soll den Rücktritt von Süssli gefordert haben, schrieb die «NZZ am Sonntag» mit Verweis auf mehrere unabhängige Quellen. Mehrere Bundesratsmitglieder hätten Anfang September Zweifel an Süsslis Loyalität geäussert, schrieb die Zeitung.