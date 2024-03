Trotz sinkender Anzahl Schweizer Bauernhöfe ist die Zahl der Traktoren gestiegen. 2023 waren schweizweit über 147'000 Traktoren zugelassen, wie die «NZZ am Sonntag» anhand einer Statistik des Bundes schrieb. Rein rechnerisch wären das mehr als drei Traktoren pro Betrieb. Zudem stieg die Anzahl grosser Traktoren: 1990 gab es in der Schweiz 23 Traktoren mit einem zugelassenen Gesamtgewicht von über zehn Tonnen. Heute seien es 7712 solcher Traktoren. Gerade kleine Höfe haben in der Vergangenheit zu viel in Maschinen investiert und leiden laut einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Bundesrates unter einer hohen Schuldenlast.