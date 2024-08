Deutschschweizer Freibädern werden voraussichtlich eine schlechtere Badesaison als letztes Jahr verzeichnen. In Basel und Zürich sind die Besucherzahlen um rund 60 Prozent eingebrochen, wie «SonntagsBlick» schrieb. In Bern, St. Gallen und im Aargau seien bisher nur halb so viele Gäste in die Freibäder gekommen wie im Vorjahr. Auch ein prächtiger Spätsommer könne die Saison nicht mehr retten, schrieb die Zeitung. Leidtragend seien mitunter die Gastronomiebetriebe in den Freibädern. Im Kanton Zug rechne man bereits mit einer Umsatzeinbusse von rund 20 Prozent.