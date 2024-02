Das revidierte Militärgesetz sieht die Zwangsrekrutierung von IT-Personal auch in Friedenszeiten vor. Der neue Artikel 95 besage, dass die «Sicherstellung der Betriebsmittel in allen Lagen gewährleistet sein muss», wie die «NZZ am Sonntag» schrieb. Das revidierte Gesetz befindet sich noch bis Anfang März in der Vernehmlassung. Cyberangriffe und andere hybride Bedrohungen lösen laut der Zeitung noch keinen Verteidigungsfall aus. Daher wäre die Rekrutierung von IT-Personal und der Infrastruktur auch zu Friedenszeiten möglich. Die Zwangsmassnahmen müsste der Bundesrat im einzeln genehmigen.