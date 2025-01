«SonntagsZeitung»/«Le Matin Dimanche:

Aktuell werden in der Schweiz 120 Terrorverfahren geführt. Wie Bundesanwalt Stefan Blätter im Interview mit der »SonntagsZeitung« und »Le Matin Dimanche« sagte, entspricht dies einer Verdoppelung der Fälle gegenüber dem Jahr 2022. Die meisten hätten einen jihadistischen Hintergrund. Es gehe dabei um Terrorpropaganda im Internet, um Geld, das aus der Schweiz an terroristische Organisationen fliesse und um Personen, die in den Jihad reisen. »Wir müssen damit rechnen, dass die terroristischen Aktivitäten in der Schweiz zunehmen«, so Blättler. Der Eindruck, dass die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern wie Deutschland oder Frankreich bislang verschont geblieben ist, trüge. Auch wenn es sich dabei um vergleichsweise kleine Fälle mit isolierten Einzeltätern gehandelt habe, kam es doch in Morges, Lugano und Zürich zu Vorfällen. »Der Anschlag in Magdeburg unterstreicht aufs Neue, dass wir wachsam sein müssen«, sagte der Bundesanwalt weiter.