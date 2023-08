Der Sohn des russischen Entwicklers der Lancet-Killerdrohne hat bei der Uno in Genf ein Praktikum erhalten. Für mindestens sechs Monate arbeitet der Sohn von Alexander Sacharow in der Schweiz, wie die Tamedia-Zeitungen "Le Matin Dimanche" und "SonntagsZeitung" schrieben. Erstmals berichtete das unabhängige russische Medium "iStories" über das Praktikum. Das Unternehmen Sacharows untersteht westlichen Sanktionen. Die Familie selbst nicht. Der 23-jährige Sacharow Junior ist im Institut für Abrüstung tätig sein. Das Institut setze sich für eine "stabile und sichere Welt" ein. Die Uno habe ihn aufgrund seiner Qualifikationen in einem wettbewerbsorientierten Verfahren eingestellt.