Das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (Heks) darf in der Nordwestschweiz keine Asylsuchenden mehr vertreten. Das Staatssekretariat für Migration entzog das entsprechende Mandat, wie die «NZZ am Sonntag» schrieb. Das Heks habe zwischen Sommer 2022 und 2023 Hunderte Asylsuchende nicht zu Dublin-Gesprächen begleitet. in diesen werde abgeklärt, welches Land für ein Asylverfahren zuständig sei. Auch vulnerable Frauen sind nicht begleitet worden, wie die Zeitung aufgrund eines E-Mail-Verkehrs schrieb. Etliche Rechtsvertreter seien überlastet gewesen oder hätten gekündigt. Neu seien die Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not und das Schweizerische Arbeiterhilfswerk für die Asylsuchenden in der Nordwestschweiz zuständig.