Das Aussendepartement hat ein Rechtshilfegesuch an den Vatikan zur Unterstützung von Historikerinnen bei ihrer Forschung zum katholischen Missbrauchskomplex abgelehnt. Die Historikerinnen Monika Dommann und Marietta Meier vermuten, dass in der Botschaft des Kirchenstaats in Bern und im Vatikan Akten liegen, deren Originale von Schweizer Bischöfen vernichtet wurden. Das entnahm «SonntagsBlick» einem Brief der zwei Forscherinnen an Aussenminister Ignazio Cassis. «Jeder Staat regelt die Frage der Akteneinsicht gemäss dessen innerstaatlichen Bestimmungen», antwortete das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Die Schweizer Botschafterin im Vatikan stehe jederzeit für ein Gespräch zur Verfügung, teilte das EDA der Zeitung mit.