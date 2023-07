Angestellte der Stadtverwaltung von Bern haben im Vergleich zu anderen Städten und dem Bund die besten Arbeitsbedingungen. Nur die Löhne beim Bund sind höher, wie eine Auswertung der "SonntagsZeitung". Die Zeitung untersuchte 33 Kantons- und Stadtverwaltungen sowie den Bund. Besonders kulant seien auch die Städte Zürich, Basel, Genf und Lausanne. In kantonalen Verwaltungen sehe es anders aus. Besonders in ländlichen Regionen erhielten Beamte weniger Extras und tiefere Löhne. Am tiefsten sei der Minimallohn im Kanton St. Gallen mit 33'294 Franken. In den Grossstädten lag der Minimallohn bei über 50'000 Franken, beim Bund waren es rund 65'000 Franken.