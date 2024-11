RECYCLING: Die Schweizer Textilbranche will das Recycling selbst in die Hand nehmen und plant einen vorgezogenen Recyclingbeitrag. Sieben Firmen, darunter Calida, Mammut und PKZ, gründen mit dem Verband Swiss Textiles den Verein Swiss Fabric Loop, wie die «SonntagsZeitung» berichtete. Die Altkleidersammlung in der Schweiz stecke angesichts grosser Mengen und finanziell kaum lohnenswerter Verwertung in der Krise. Der Verein plant laut der Zeitung darum eine Abgabe, wie sie heute etwa im Kaufpreis für Elektrogeräte und PET-Flaschen inbegriffen ist: Konsumentinnen und Konsumenten zahlen an der Kasse einen Beitrag für die spätere Entsorgung. Die Höhe des Recyclingbeitrags solle sich an Vorbildern wie den Niederlanden oder Frankreich orientieren. Dort beträgt er umgerechnet zwischen 30 und 70 Rappen pro Kilogramm. Die rechtlichen Grundlagen und die Kostenverteilung sollen in den kommenden Wochen ausgearbeitet werden, hiess es weiter. Erste freiwillige Beiträge sind in zwei Jahren geplant.