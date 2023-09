Eritreische Regimegegner haben bei einem Treffen in der Innerschweiz die Überwachung ihrer Landsleute in der Schweiz gefordert. Schweizer Sicherheitsbehörden sollen die politischen Aktivitäten innerhalb der eritreischen Gemeinschaft überwachen, wie die «NZZ am Sonntag» schrieb. Ein entsprechendes Forderungspapier wollen die Oppositionellen den Behörden überreichen. Sie forderten zudem die Schliessung der eritreischen Botschaft in Genf. Daten von Verfechtern des Regimes wollen die Oppositionellen dem Bund und der Polizei übergeben, wie ein Aktivist der Zeitung sagte. Anders klang es bei einem Regime-Befürworter, den die Zeitung besuchte: Eritrea sei nicht so schlecht, wie es dargestellt werde.