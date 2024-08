Die Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich erwartet für 2025 einen Anstieg der Nominallöhne um 1,6 Prozent. Abzüglich der Teuerung dürfte ein Plus von 0,6 Prozent resultieren, wie die «NZZ am Sonntag» gestützt auf eine Umfrage der KOF schrieb. An der Umfrage hatten demnach 4500 Unternehmen teilgenommen. Im Gastgewerbe erwarte die KOF mit 2,7 Prozent den höchsten Anstieg. Die Gewerkschaften seien nicht zufrieden. Die realen Löhne lägen - mit Verweis auf den Schweizerischen Lohnindex des Bundes - unter dem Niveau von 2016. Die Gewerkschaften werden ihre Lohnforderungen in einer Woche präsentieren, wie die Zeitung schrieb. Der Kaufmännische Verband habe bereits einen Anstieg von 5 Prozent verlangt.