Bahnhöfe, Flughäfen, Tankstellen - dort dürfen Läden in der Schweiz auch sonntags öffnen. Entsprechend umkämpft sind Flächen an den SBB-Bahnhöfen. Während Migros, Coop oder Valora mit ihren vielen Ladenformaten dort omnipräsent sind, kämpfen die Discounter um ein kleines Stück des Kuchens - ohne Erfolg, wie «NZZ am Sonntag» schreibt. «Wir bewerben uns regelmässig für solche Standorte und unterbreiten jeweils gute, marktgerechte Angebote», so Aldi Suisse. Gereicht hat es bisher erst für einen temporären Shop in Lausanne, der längst wieder zumachen musste. «In der Regel schreiben die SBB in den Bahnhöfen eher kleinere Supermarktflächen im Hochfrequenzbereich aus. Um diese erfolgreich bespielen zu können, braucht es Erfahrung und das passende Konzept», teilten die SBB mit. Der Wettbewerb sei «stark». Die Discounter seien aber eingeladen, mit Konzepten einzusteigen.