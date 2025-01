«SonntagsZeitung»:

Im Fall der Swiss-Notlandung in Graz und dem damit verbundenen Todesfall haben Experten das im Airbus A220 genutzte Zapfluftsystem kritisiert. Christoph Regli, Aviatik-Dozent an der Zürcher Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften und selbst Linienpilot, erklärte gegenüber der «SonntagsZeitung», der Zusammenhang zwischen dem System und dem Rauch in der Kabine sei offensichtlich. Das Zapfluftsystem versorge die Kabine mit Luft aus dem Triebwerk, wodurch im Schadensfall kontaminierte Luft eindringen könne, schrieb die «SonntagsZeitung». Zwar sei noch nicht bewiesen, dass der Triebwerkschaden die Rauchentwicklung auslöste, doch für Regli sei es «unwahrscheinlich, dass es ausgerechnet zu jenem Zeitpunkt aus einem anderen Grund dazu gekommen» sei. Dieter Scholz, Professor für Flugzeugentwurf an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, sprach von einem «uralten Sicherheitsrisiko in der Luftfahrt». Ein Sprecher der Swiss betonte, die Airline habe bei jährlich über 100'000 Flügen Vertrauen in das Zapfluftsystem.