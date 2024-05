Eine interne Umfrage hat eine Vertrauenskrise in der wichtigsten Spezialeinheit der Armee, dem Armee-Aufklärungsdetachement 10 (AAD 10), aufgezeigt. Die Befragten klagten über unehrliche Kommunikation ihrer Führung und zweifelten an deren taktischen Fähigkeiten, wie die «NZZ am Sonntag» aufgrund der internen Dokumente schrieb. Nur 35 Prozent der Mitglieder der Einheit äusserten demnach Vertrauen in die Führung. Bei den Spezialkräften pflege man einen offenen Umgang und strebe den Perfektionismus an, sagte der Kommandant des Kommandos Spezialkräfte, dem die Einheit AAD 10 unterstellt ist. «Diese Erwartungshaltung führt zu einer offenen und sehr direkten Kritik.» Die Umfrage stammt von Herbst 2021. Damals seien vier AAD-10-Soldaten entlassen worden aufgrund fehlender Corona-Impfung.