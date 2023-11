Der künftige Präsident der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats hat die Kommunikation der Gewerkschaften im EU-Dossier scharf kritisiert. «Es ist unerträglich zuzusehen, wie die Gewerkschaften den Bundesrat an der Nase herumführen», sagte Nationalrat Hans-Peter Portmann (FDP) in einem Interview mit dem «SonntagsBlick». Bundesrat Ignazio Cassis hatte die Parteispitzen sowie die Sozialpartner, also Arbeitgeber und Gewerkschaften, im vertraulichen Rahmen über den Stand der Sondierungsgespräche mit der EU informiert. Die Gewerkschaften seien direkt aus den Sitzungen an die Öffentlichkeit gegangen, bevor der Bundesrat seine Entscheide kommuniziert habe, sagte Portmann. Die Strategie, die Sozialpartner einzubeziehen, sei gescheitert.