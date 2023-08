Die "NZZ am Sonntag" hat die 96 Leopard-Panzer ausfindig gemacht, welche die Ruag in Italien eingelagert hat. Sie stehen auf dem Firmengelände der Goriziane SpA im nordostitalienischen Villesse. Dort parkieren sie unter freiem Himmel, nur notdürftig mit Planen vor der Witterung geschützt. Die Firma wirbt auf einem Promotionsvideo, dass sich solche Panzer in 45 Tagen für die Ukraine einsatzfähig machen liessen. Doch dazu wird es nicht kommen: Der Bundesrat hat die Lieferung an die Ukraine verboten. Deshalb ist unklar, was mit den fast hundert Panzern passiert.