Die russischen Bezüge in der am Opernhaus Zürich aufgeführten Satire auf die Sowjetunion «Leben mit einem Idioten» sind zensiert worden. An 83 Stellen wurden Wörter gestrichen und durch andere ersetzt, wie die «NZZ am Sonntag» schrieb. Auch sowjetische Lieder seien verschwunden. Die Zeitung verglich das Original des Librettos mit einer neuen Version. Beispielsweise gebe es nun statt einer «Karte der Sowjetunion» eine «Karte der Welt». Der Name des Protagonisten Wowa, kurz für Wladimir, falle komplett weg. Gemäss dem Opernhaus sei das eine künstlerische Entscheidung habe mit Zensur nichts zu tun. Für Regisseur Kirill Serebrennikow sei eine zu enge historische Anbindung an die politische Zeit der Sowjetunion zu simpel gewesen.