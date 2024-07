Der Schweizer Solarpionier Raphaël Domjan will nächste Woche mit seinem Solarflugzeug «Solar Stratos» die Höhe von 10'000 Metern überschreiten. Bisher erreichte kein elektrisch angetriebenes Flugzeug diese Höhe, wie «Le Matin Dimanche» schrieb. Langstreckenflugzeuge würden in dieser Höhe fliegen. Domjan will von Sitten VS aus starten. Gelingt ihm der Flug, würde er den Rekord des Schweizers Bertrand Piccard brechen. Piccard war bei seiner Weltumrundung mit dem Flugzeug «Solar Impulse» bis auf 9200 Meter geflogen. Domjans Endziel ist das Erreichen der Stratosphäre. Diese beginnt in rund 12 Kilometern Höhe.