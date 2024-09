Neben Smartphones sorgen Smartwatches in Deutschschweizer Klassenzimmern zunehmend für Ablenkung. Die Schulen befinden sich laut der «SonntagsZeitung» in einem Zwiespalt: Einerseits soll die Digitalisierung des Unterrichts gefördert werden, andererseits stören die Geräte im Unterricht. Skandinavien sei in Sachen Digitalisierung zurückgekrebst. Für hiesige Bildungsdepartemente komme das nicht in Frage, wie eine Anfrage der Zeitung bei allen Deutschschweizer Kantonen zeigte. Im Vergleich zu Skandinavien sei die Digitalisierung in der Schule nicht gleich weit fortgeschritten. Der digitale Unterricht werde an Schweizer Schulen schrittweise eingeführt.