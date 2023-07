Telefonbetrüger ergaunern in der Schweiz allein im ersten Halbjahr Millionen. Das zeigen Recherchen der "Sonntagszeitung". So haben im Kanton Aargau Telefonbetrüger dieses Jahr bereits 1,3 Millionen Franken erbeutet - so viel wie im gesamten letzten Jahr. Das gleiche Bild zeigt sich im Kanton Bern: Fast 1,2 Millionen Franken haben meist Seniorinnen und Senioren durch die Telefonbetrügereien im ersten Halbjahr verloren. So viel, wie im Jahr 2022. Und auch in Zürich sind es allein im ersten Quartal 1,3 Millionen Franken. "Solange die Täter so erfolgreich sind, werden sie nicht aufhören, Haushalt um Haushalt, ja ganze Strassen im Sekundentakt abzutelefonieren", wird Corina Winkler, Kommunikationschefin der Kapo Aargau, zitiert. Die Tätergruppen seien stets einen Schritt voraus und würden laufend neue Methoden entwickeln.