Aus Angst vor den Amerikanern haben Schweizer Banken laut «SonntagsZeitung» damit begonnen, Sanktionen gegen russische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die in der EU nicht sanktioniert sind, aber in den USA oder Grossbritannien, streng umzusetzen. Dies, obwohl diese Sanktionen in der Schweiz nicht offiziell in Kraft sind. Diese Praxis umfasst die Kündigung und das Einfrieren bestehender Konten der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Zudem intensiviert die Finanzmarktaufsicht Finma die Überprüfungen bei Banken, um sicherzustellen, dass diese sich nicht nur an das Schweizer, sondern auch an ausländische Sanktionsgesetze halten. Trotz offiziellen Dementis des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco ist die Praxis, US-Sanktionen durchzusetzen, weit verbreitet, wie die Zeitung schreibt.