Pro Jahr transportiert die ÖV-Branche um die 350'000 Gepäckstücke, etwa die Hälfte davon im Winter. Allerdings nicht immer per Schiene: Die SBB lassen das Gepäck per Lastwagen in die Berge transportieren, wie «SonntagsBlick» schreibt. Vergangene Woche wurde auf Simap, dem Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen, die Vergabe eines entsprechenden Auftrags in Höhe von 2,5 Millionen Franken publiziert. «Dieser Betrag beinhaltet Leistungen für fünf Jahre», sagte eine SBB-Sprecherin gegenüber der Zeitung. Dabei gehe es in den Regionen Nordostschweiz, Zürich, Aargau, Basel, Bern um Sammeltransporte, also Abholungen und Zustellungen an Bahnhöfen, zusätzlich um «Fernverkehrsfahrten» von Zürich ins Wallis und nach Graubünden. Die SBB erklären den Bedarf an externer Unterstützung mit den grossen Mengen an Gepäck in der Wintersportsaison. Sie betonen jedoch, dass der Transport in LKWs nicht der Normalfall sei und das Reisegepäck vorwiegend auf der Schiene transportiert werde.