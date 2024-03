Notfalleinsätze für verirrte Tourengänger in den Schweizer Bergen haben in den letzten Jahren zugenommen. Insbesondere auf Skitouren nahmen sogenannte Blockierungen gegenüber den Vorjahren um mehr als das Doppelte zu, wie «SonntagsBlick» anhand der Bergnotfallstatistik des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) von 2022 schrieb. Blockierte Personen befänden sich in einer Lage, in der sie ihre Tour nicht fortsetzen aber auch nicht umkehren könnten. Im Jahr 2022 verzeichnete der SAC insgesamt 1008 Notfälle. Der zehnjährige Durchschnitt betrug 607 Einsätze. 70 Prozent der Bergrettungskräfte gaben in einer Umfrage des Verbands Alpine Rettung Schweiz (ARS) zudem an, mindestens einmal einen traumatischen Einsatz gehabt zu haben. Das schrieb die «SonntagsZeitung».