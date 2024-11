LEBENSMITTEL: Die Migros will im Rahmen ihrer neuen Preisstrategie auf unterschiedlich hohe Preise in einzelnen Filialen verzichten. «Es ist uns wichtig, dass für unsere Kundinnen und Kunden in allen Supermärkten in Zürich und in der Schweiz gleich attraktive Preise gelten», sagte eine Sprecherin der «SonntagsZeitung». Besonders hohe Preisunterschiede gab es bei Frischprodukten, Fleisch und Fisch. In bestimmten Filialen, insbesondere in der Regionalgenossenschaft Zürich, waren diese Produkte teurer. Betroffen waren unter anderem Standorte in Küsnacht, Zumikon, Thalwil sowie Zürcher Stadtfilialen. Ein Preisvergleich der Konsumentenzeitung «Saldo» ergab, dass der Aufschlag im Schnitt 7,5 Prozent betrug. Auch in der Genossenschaft Migros Basel gab es teurere Filialen, hier wurde laut Saldo von einem Aufschlag von etwa 10 Prozent gesprochen.