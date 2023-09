Um 30 Prozent ist die Zahl der Kulturschaffenden in den letzten zehn Jahren angestiegen. Ausgerechnet das Bundesamt für Kultur (BAK) beurteilt dieses Wachstum kritisch, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Es regt an, die hohe Anzahl von Abgängerinnen und Abgängern kunstorientierter Fachbereiche zu diskutieren: «Es ist zu thematisieren, wie die Attraktivität von Studienbereichen und die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt besser in Einklang zu bringen sind», schreibt das BAK im erläuternden Bericht zur Kulturbotschaft 2025-2028, die sich noch bis Ende Woche in der Vernehmlassung befindet. Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) ist alarmiert: Die These, dass die oftmals prekären Arbeitsverhältnisse im Kulturbereich die Folge einer «Überproduktion» von Kulturschaffenden sei, lasse sich nicht erhärten, schreibt die EDK.