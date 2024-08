Der mittlerweile etablierte Laufschuh-Hersteller On hat auch 2024 gratis das Gelände der Schweizer Botschaft in Washington für einen Lauf-Event benutzt - Apéro und Erfrischung im Pool der Botschaft inklusive. Der Marketing-Lauf findet seit 2017 statt, wie die «Neue Zürcher Zeitung» schrieb. Damals habe On noch keine Büros vor Ort gehabt, teilte das Unternehmen mit. Die Schweiz würde von dieser Zusammenarbeit profitieren, teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mit. Es gehe um einen Imagetransfer zwischen der offiziellen Schweiz und beteiligten Unternehmen. Ein ähnlicher Anlass fand laut der Zeitung 2018 und 2023 mit Unterstützung der Schweizer Vertretung in London statt.