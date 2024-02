Jeder achte Mitarbeitende beim Nachrichtendienst des Bundes (NDB) ist laut einer Personalumfrage in den letzten zwei Jahren bei der Arbeit gemobbt worden. Das Risiko für Verrat im NDB nahm in den letzten Jahren zu, wie die Aufsichtsbehörde über den Nachrichtendienst festhielt. Der «NZZ am Sonntag» lagen über 200 Seiten interne Dokumente vor. Das Westschweizer Radio RTS habe am Freitag bereits über eine Zusammenfassung der Personalumfrage berichtet. NDB-Mitarbeitende misstrauen demnach ihrer Führung und beklagen sich neben dem Mobbing über eine schlechte Fehlerkultur und ineffiziente Arbeitsprozesse. NDB-Direktor Christian Dussey bezeichnete die Ergebnisse der Umfrage als «besorgniserregend», wie die NZZ einer internen Mitteilung an die Belegschaft entnahm.