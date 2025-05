«SonntagsBlick»:

Der kürzlich im Thurgau festgenommene mutmassliche Agent ist nach Aussagen seiner Mutter gegenüber dem «SonntagsBlick» getäuscht worden. Der Ukrainer soll mit zwei Landsleuten Brand- und Sprengstoffanschläge in Deutschland geplant haben, wie der deutsche Generalbundesanwalt mitteilte. Die Verdächtigen sollen demnach in Kontakt mit Personen gestanden haben, die für den russischen Geheimdienst arbeiten. Die Mutter wies die Vorwürfe als absurd zurück. «Er wusste nichts davon. Das ist zu 100 Prozent sicher», sagte sie der Zeitung. Recherchen zufolge lebt der 29-Jährige seit 2023 in der Schweiz und zeigte sich auf Social Media proukrainisch. Laut «SonntagsBlick» pflege er jedoch auch Verbindungen nach Russland, eine seiner Schwestern lebe in Moskau. Er soll GPS-Tracker in der Schweiz beschafft und Testsendungen organisiert haben. Ein Jugendfreund nannte ihn der Zeitung zufolge «einen friedlichen Typ». Er sitze derzeit in Ausschaffungshaft, Deutschland habe seine Auslieferung beantragt.