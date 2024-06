Die Forscherinnen untersuchen in einem Nationalfondsprojekt, was eine «glückliche Schule» ausmacht. Dazu haben sie das Wohlbefinden von Sekundarschulkindern in den Kantonen Aargau, Bern und Solothurn erhoben, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Die Resultate zeigen, dass die Jugendlichen im zweiten Sekundarschuljahr - wenn Berufswahl und Lehrstellensuche anstehen - weniger Freude an der Schule hatten, sich mehr Sorgen machten und auch öfter über körperliche Beschwerden klagten. Positiv hat sich hingegen eine gute Beziehung zur Lehrperson aufs Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler ausgewirkt. Die Projektleiterin Tina Hascher fordert, dass das Wohlbefinden im Klassenzimmer vermehrt berücksichtigt wird. Versuche hätten gezeigt, dass Kinder, die sich wohlfühlen, besser lernen. Aber es gebe auch potenzielle Langzeitfolgen zu bedenken. Freude am Unterricht sei wichtig für eine positive Persönlichkeitsentwicklung und beeinflusse, wie man später durch das Leben gehe.