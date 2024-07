Die Anzahl illegal in die Schweiz eingereiste Personen ist stark zurückgegangen. Seit Anfang Jahr griffen Grenzbeamte 12'500 sogenannte rechtswidrige Aufenthalterinnen und Aufenthalter auf, wie die «NZZ am Sonntag» schrieb. Die monatlichen Zahlen zur irregulären Migration seien derzeit halb so hoch wie in den Vorjahren. Vergangenes Jahr wurden an der Grenze noch über 50'000 illegal einreisende Personen angehalten. Weil sich die Migrationsrouten verschoben haben, gab es etwa über die österreichisch-schweizerische Grenze kaum mehr irreguläre Migration, wie eine Sprecherin des Staatssekretariats für Migration der Zeitung sagte.