«SonntagsBlick»:

Trotz grosser Probleme mit dem IT-System für die Arbeitslosenversicherung sind nach Aussagen von Helene Budliger Artieda im «SonntagsBlick» über 600 Millionen Franken ausbezahlt worden. Von einem Debakel wolle die Seco-Staatssekretärin daher nicht sprechen. «Tag für Tag wird die Performance besser, das haben mir diese Woche Regierungsräte aus den Kantonen versichert», sagte Budliger Artieda zur Zeitung. Sie bedauere, dass es bei einer grossen Anzahl von Arbeitslosen zu so viel Unsicherheit und so viel Ärger gekommen sei und dass viele Kolleginnen und Kollegen seit Dezember keine freien Wochenenden mehr hätten und jeden Abend Überstunden leisten. «Ich übernehme die Verantwortung für alles, was im Seco schiefgegangen ist. Doch teilweise sind die Probleme ganz woanders entstanden. Das wird die Untersuchung zeigen». Seit der Einführung des neuen Zahlungssystems im Januar ist es zu erheblichen Störungen bei der Auszahlung der Arbeitslosengelder gekommen.