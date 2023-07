400 Millionen Euro an frischem Kapital haben Investoren der Signa-Holding eingeschossen, um das Immobilien-Imperium des österreichischen Unternehmers René Benko zu stabilisieren. Benkos Reich umfasst neben den Globus-Warenhäusern in der Schweiz weitere Objekte an bester Lage: das Chrysler Building in New York, das Goldene Quartier in Wien, das Upper West in Berlin und spektakuläre Projekte wie der Hamburger Elbtower. Total hält die Immobiliengruppe Häuser im Wert von schätzungsweise 28 Milliarden Euro. Derzeit investiert Signa laut "SonntagsZeitung" rund 300 Millionen Franken in die Globus-Warenhäuser. Wer mit so grosser Kelle anrührt, und das auch auf Pump, der leidet unter den hohen Zinsen, der Flaute im Warenhausgeschäft und bei den Büroimmobilien - und unter der verschärften Aufsicht der Europäischen Zentralbank. Signa verkauft denn auch eine Reihe von Geschäftshäusern in Wien, Berlin und München.