Das Rosenöl für weltweit verkauften Parfums entsteht auch durch Kinderarbeit in der Türkei. «Kleine, flinke Hände können am besten die Blüten zupfen», sagte ein Vorarbeiter in der türkischen Provinz Isparta der «NZZ am Sonntag». Das Schweizer Unternehmen Givaudan, der weltweit grösste Hersteller von Aromen und Duftstoffen, schliesse Kinderarbeit für seine Produkte nicht aus. «Es gibt keine hundertprozentige Garantie», sagte eine Sprecherin. Die Ernte dauert wenige Wochen. Wanderarbeiter wohnen in dieser Zeit unter prekären Verhältnissen, wie die «NZZ am Sonntag» beobachtete. Bis letztes Jahr halfen Kinder ab sechs Jahren bei der Ernte mit. Seit diesem Jahr ist das gesetzlich verboten. Kinderarbeit ist in der Türkei seit 50 Jahren illegal.