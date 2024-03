Bis Ende Juni soll die Transportpolizei der SBB mit Bodycams ausgerüstet sein. Dies liess Michael Perler, der Kommandant des Korps, intern verlauten, wie «SonntagsBlick» schreibt. Was schon jahrelang geplant ist, soll nun nach der Klärung von Fragen zum Datenschutz und zur Integration des neuen Systems in die IT der SBB in den nächsten Monaten umgesetzt werden. SBB-Sprecher Reto Schärli will sich nicht auf einen Termin für die Einführung der Bodycams festlegen. Er hält aber fest, die Kameras seien ein Element der Sicherheitsstrategie der SBB. Ausgebildete Bahnpolizisten sollten damit ausgerüstet werden. «Bodycams können der Deeskalation von Konflikten dienen und so zur Sicherheit im öffentlichen Verkehr beitragen», so Schärli.