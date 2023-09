Eine neue Untersuchung gibt dem umstrittenen Tunnelprojekt an der Grimsel gute Noten. Das Ingenieur- und Beratungsunternehmen Basler und Hofmann hat im Auftrag des Bundes, die Berechnungen der Projekt-Befürworter eingehend überprüft. Die «NZZ am Sonntag» konnte die Studie gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz einsehen. Im Projekt seien kleinere Anpassungen erforderlich. «Ansonsten ist das Projekt für eine Machbarkeitsstudie auf einem hohen Stand und die Machbarkeit ist gegeben», so die Prüfer. Basler und Hofmann schätzt die Kosten auf 782 Millionen Franken. Die Befürworter erklärten, den Stollen für 660 Millionen Franken realisieren zu können. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) zweifelt diese Kalkulation an. Im Februar warnte BAV-Direktor Peter Füglistaler in einer Sitzung der ständerätlichen Verkehrskommission vor «Riesenkosten» von bis zu einer Milliarde Franken.